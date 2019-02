GALERII | Haapsalu-Noarootsi vastavatud jäätee sai olla lahti vaevalt neli tundi 

Avamise hetkel olid autod mõlemas otsas juba ootel. Peale Maanteeameti asjameeste poolt veelkord jäätees üle vaadati, kuulutati selle aasta esimene jäätee Eestis avatuks.

Mõned tunnid hiljem saabus uudis, et jäätee sai olla lahti vaevalt neli tundi ja suleti jääle tekkinud lume sulavee tõttu. Nüüd ei jää muud üle, kui oodata nädalavahetuse külmemat ilma, siis ehk on loota, et saab uuesti sõita Haapsalust Noarootsi mööda jääd. Haapsalu-Noarootsi jäätee vähendab autojuhi jaoks vahemaad kahe piirkonna vahel ligi kümnekordselt ja teeb elu kõvasti lihtsamaks.

Jäätee rajaja ja hooldaja on Paralepa Sadam OÜ ja jäätee on avatud 7.30-17.30 ja pikkus on 3,5 km. Jääteele lubatakse sõidukid tegeliku massiga kuni 2t.

Jääteel liiklemise kord: