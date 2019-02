Juhtkiri | Vakra õppetund 

Küsida tuleb, kui hästi tegid neil juhtudel oma tööd nii lõputööde juhendajad kui ka kaitsmiskomisjonid. Või õigemini: kui hästi toimivad need institutsioonid moodsas kõrgkoolis? Kui lähiajalugu tunneb juhtumit, kus positiivsele hindele õnnestus kaitsta bakalaureusetöö, mille kirjutaja polnud lõpuni kindel 16. sajandil tegutsenud Martin Lutheri ja 20. sajandil elanud Martin Luther Kingi erinevuses, siis kui paljudel juhendajatel jätkub tegelikult jaksu, aega ja tahtmist lisaks elementaarsele faktikontrolli tegemisele ajada võimalike petturite jälgi?

Mitte kuigi paljudel, teavad otsesest või kaudsest kogemusest küllap enamik kõrgharituid. Sama kinnitas mõne aasta tagune Tartu ülikooli siseaudit: kui ühel õppejõul on keskmiselt 6,7 juhendatavat tudengit (ühel ekstreemsemal juhul oli neid 24), on ajasurve, hooletusvead ning lihtsalt ükskõiksus kerged tekkima. Kas ja milline mõju on siin ka tasuta kõrgharidusel, võiks olla eraldi uurimisküsimus.