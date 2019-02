VIDEO | POLIITKÖÖK: Marina Kaljuranna punased kotletid, millel roheline sisu 

Marina mõjub nagu soe tuulebriis, mis paitab. Sa tunned end kohe veidi paremini, sest tal on miski imepärane aura, mis lohutab ning julgustab. Samas ei tee ta mingil määral nägu, nagu oleks supernaine – poodi minnes uurib ta minu käest, mis ikkagi selles nimistus oli, mille ta eile saatis. Me teeme küll täna tema firmarooga, ent iga kord tuleb see veidi teistmoodi, kuna lemmiktoitudel pole kindlaid retsepte. Et aga meil on siiski vaja täpne retsept kirja panna, oli ta eelmisel päeval saatnud mulle nimekirja vajaminevatest asjadest.