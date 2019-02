Amy Winehouse laulab haua tagant taustavokaali 

BBC Newsi teatel laulab Winehouse tausta produtsent Salaam Remi uues palas „Find My Love”. Remi tegi lauljatariga koostööd tema albumitel „Back to Black” ja „Frank”, kuid kõnealuse taustavokaali salvestas Amy koos Remiga enne surma jämmides.

Uue laulu sõnade autor on Nas. Pala leidub peatselt ilmuval kogumikul „Do It for the Culture 2”.