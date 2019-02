Jaanus Järs | Valija aabits – logod ja loosungid 

Isamaal on iga päev jõulud

E200 all mõtlesime seni toidulisandit sorbiinhapet. Seda leidub pihlakates, see aitab käärimise ning hallitamise vastu. Nüüd teame pigem erakonda Eesti 200! Nende laevuke meenutab Kalevi kommivabriku logo, mis on liigsed kalorid vette visanud, purje sirgu tõmmanud ning loovib pikema plaaniga kaugema tuleviku suunas. Kaugemas tulevikus on meid vähem, aga meie õnneindeks on hoopis suurem. Eriti erakonna lemmiksadamas Kallastel.

Keskerakonna nurmedel lokkab nelja lehega ristikhein. „Õiglane riik kõigile!“ Õ-riik jõuab nüüd teleekraanil ka tädi Maalini kauges külas ning onu Juliuseni hallis alevis. Vähemalt valimiste eel peatub seal ka Kohukeste Kiirabi, välja kargavad neli rohelist mehikest ning asuvad Eesti elu reanimeerima. Selle valimisvankri viies, Ratas, kõikide lemmik Jüri, tõotab anda igasuguseid tasuta asju ja need palgaastmetest üles-alla turnides ka tuppa kanda.

Ühendatud Vasakpartei logo on nii haruldane, et ma polnud seda isegi BBC loodusfilmides näinud. Nüüdki otsisin hinge kinni pidades, et mitte ära hirmutada. Seal ei ole sirpi ega vasarat, ainult punane nooleke, mis suunab mind vasakule eurotähekeste poole. Osa tähekesi on ära pudenenud ning asendunud erakonna nimega. Eurokardinate taga võbelevad fraasid Vladimir Majakovski Eesti vabariigiga ühevanusest luuletusest „Vasak-marss“: „..seltsimees Mauser... vasak-vasak-vasak“.

Ja olemegi jõudnud tõdemuseni, et „Isamaa on igavene!“ Enel hakkaski igav, teda enam nimekirjadest ei leia, aga Seedrid kasvavad sirgelt meie maal ning tunnevad end mugavalt nii laigulistes kui ka frakis. Sinitaevasse on Isamaa kinnitanud iidse kaheksakanna, mis meenutab pisut pilliroost jõuluehet. Kui sa oled valitsuses kaalukeeleks, siis ongi iga päev nagu jõulud. Kui aga teised kaks mesti löövad, tuleb kõnelda ränderaamistikust ning mustast august, mis laiutab Läti piiri lähedal.