TOP 5 | Taaskasutus Vakra moodi 

Narva – poliitkultuurituse pealinn?

Koledaks kiskunud tüli Narva kultuuripealinnaks saamise rahastuse üle, mida volikogu otsustas kärpida kolm korda, paneb muu hulgas küsima, kellele seda üritust üldse vaja oli – pealinnast kohale tulnud aktivistidele või narvakatele endile? Olgu kuidas on, ent kui lisaraha (ja tegijaid) projektiga jätkamiseks ei leita, on loobumisvõidu andmine viis korda suurema summa panustavale Tartule kindel.

Kallase kampaania kole avapauk

Isegi eeldusel, et Siim Kallas tegi Viimsi vallavanemana erakordset tööd, on raske näha, et tema ametist lahkumise kajastamine Viimsi Teatajas seitsme pildi ja pika intervjuuga on maksumaksja huvides. Küll aga võib seda näha koleda jätkuna Kallase riigikokku pürgimise kampaaniale, mis sai mäletatavasti alguse avalikkust ärritanud vangerdusest Kallas-parlamenti-Randjärv-Viimsisse.

Võidujooks tulude deklareerimisele

Kuhu on sel aastal jäänud arvukad murekirjad, et tuludeklaratsiooni esitamise esimestel tundidel-päevadel ei pääse e-maksuametile ligi? Kuna tulumaksu tagasisaajaid on tänavu rekordarv, siis küllap kaalub heameel „süllekukkunud“ raha pärast – eriti kui summa osutus oodatust suuremaks – üles ka sellised ebamugavused.

Kus on tõde?