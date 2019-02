Kasiinosõltlase naise õppetund: sõltlast ei saa teised aidata! 

Tere. Mina olen kasiino-kaassõltlane. Mul pole seda enam häbi öelda, see ei tekita enam minus püha viha nagu varem. Nüüd on möödunud piisavalt palju aega, et ma saan aru, miks kõik nii läks. Ma ei süüdista end, et varem ei lahkunud, ju see oli ka minu jaoks vajalik iseolemise õppetund, et isetus pole voorus, kui seda nii julmalt ära kasutatakse. Kooliraha oli ränk – sinna läks osa mu vanaema pärandusest, lisaks pidev lühilaenude tagasimaksmine. Toona umbes 250 000 krooni ehk veidi enam kui 16 000 eurot. Praegu võib see tunduda tühise summana, ent toona oli see üsna õrjetu hulk raha. Eks neid plusse oli ka – tänu pidevale rahanäljale õppisin elult küsima nii tööd kui ka raha ja sain ka. Pluss kogemused teha süüa sõna otseses mõttes ei millestki.

Miks ta läks kasiinosse

Miks ta läks kasiinosse? Me olime edukad noored, kumbki oma elualal heas hinnas. Just hiljuti olime kolinud pealinna, saanud tema kahe-, mina kolmekordse palgatõusu ning sõbrad naljatlesid, et meile peaks kinkima raamatu raha kasutamisest. Oh, kui õigus neil oli!

Tegelikult oli meie verinoor abielu korralikus kriisis ja minu tööle keskendumine ei teinud seda kergemaks. Pealinn tõi veelgi enam välja mu toonase kaasa maapoisiliku ebakindluse. Ta oli ju nii uhke enda üle, et oli saanud hea töö ning kursuse kõige ilusama tüdruku. Mida elumees veel vajab? Viisi elegantselt raha kulutada!

Esimesed korrad käis ta kasiinodes sõprade ärgitusel. Koju naastes ironiseeris – issand, milline mõttetus. Väga rumalad tegelased. Vargsi aga hakkasid kasiinoskäigud kuidagi sagenema... Selgituseks rääkis mees, et näe, sõbral on seal eriline kaart, saab õlut odavamalt. Või et hea rahulik koht rääkida. Ja et kasiino on ikkagi mõrvarlik koht, no võib-olla need automaadid veidi vähem. Neid andvat sööta, väidab sõber. Ah jaa, sel kuul on palju väljaminekuid, anna mulle veidi raha, eks ju?

Te arvate õigesti – mul oleks pidanud esimesed ohukellukesed peas helisema hakkama. Aga kuna mees maksis kõiki makse, oli vaid aus, et ma talle raha annan, arvasin. No ja kulub vahel ju inimesel enam – rahakott oli meil ühine. Summad aga aina kasvasid. Küsimist, kuhu raha kadus, nimetati vingumiseks. Vastu noriti – mida mina ikkagi endale ostsin? Oli see ikka õigustatud? Üsna pea ei ostnud ma enam endale midagi peale hügieenitarvete.

Palun andesta!