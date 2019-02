PLAGIAADISKANDAALI JÄLGEDES: kui tõsiselt suhtuvad õppejõud bakalaureusetööde juhendamisse 

„Teate, meil oli üliõpilasega selline telepaatiline side,“ räägib üks tunnustatud Eesti kultuuritegelane ja kõrgelt hinnatud õppejõud humanitaarteaduste bakalaureusetööde kaitsmisel. Järgneb naer nii kolleegidelt kui ka tudengitelt, kes kaitsmisel viibivad. Kõik saavad aru, et juhendaja ja juhendatava suhe on olnud praktiliselt olematu, aga sellest ei tehta probleemi, sest üliõpilane on olnud töökas ning kirjutanud omal käel kursuse ühe parima töö.