Camilla hoiatab noori naisi põrgupiinu põhjustava trendi eest 

Terviseeksperdid kardavad, et Instagrami-sugused sotsiaalmeediaplatvormid sunnivad noori liigselt oma välimusele keskenduma ning saleda figuuri nimel ekstreemseid dieete pidama.

Hertsoginna toonitas kaltsiumi vajalikkust organismile. „See dieedipidamine on naeruväärne - loobutakse piimatoodetest ja kõigest, mis on kontidele hea,” ütles Camilla Daily Maili intervjuus. „Tüdrukud näevad ajakirjas mingeid kondibukette ja tahavad kõik kõhnad olla. Süü on ka sotsiaalmeedial.”