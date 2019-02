ÕL VIDEO | Linnaisad püüavad libedusega võidelda. Ilmaolud võitlevad vastu.  

„Viimased talved on olnud sellised pehmed, nii et hooldajate oskused on veidi rooste läinud,” tunnistab Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva. Parasjagu asutab end väikesele ringkäigule kohaliku rahva meeliskoha Pae pargi ümbruses. Linnaosavalitsuse hoone esine on eeskujulikus korras, sest seal toimetab eraldi palgaline kojamees-hooldaja.