NUTA VÕI NAERA: Suurbritannia otsib peata kanana Brexiti-lahendust  

Ajakirjanik Henry Zeffman on juba välja arvutanud, et viimase 14 kuu jooksul on valitsus saanud Brexiti teemal 11 korda parlamendis lüüa. Siinkohal on oluline meelde tuletada, et peaminister Theresa May, kes võitleb nüüd parlamendis visalt oma lahkumisplaani eest, ei tahtnud algul parlamenti Euroopa Liiduga peetavatesse kõnelustesse üldse kaasata. Tema oleks soovinud vaid valitsuse tasandil otsustada, kuidas riik Euroopa Liidust lahkub.

Kaubandusläbirääkimised saavad alata alles siis, kui lahkumine on toimunud. Ja nüüd ongi käes olukord, kus kaks aastat on arutatud vaid tingimusi. Mullu novembris jõuti Londoni ja Brüsseli vahel ka kokkulepele ja trükiti ligi 600-leheküljeline juriidiliselt siduv dokument. Paraku ei ole Suurbritannia parlament sellega nõus ja kukutas dokumendi 15. jaanuaril kolinal läbi.

May ei lasknud end sellest heidutada. Ta ei muutnud plaani, vaid jätkas selle propageerimist. Parlamendis 29. jaanuaril toimunud hääletuse tulemusel saadeti May Brüsselisse tagasi plaani muutma. Ja nüüd, neljapäeval, protesteerisid selle vastu tema fraktsioonikaaslased. Nüanss on küll igal hääletusel natuke teine, sest tehtud on õige mitmeid parandusettepanekuid.

Suured parteid on lõhenemise äärel

Mõlemad suured poliitilised parteid (konservatiivid ja leiboristid) on kahjuks lõhenemise äärel. Neil puudub tugev juht, kes oskaks fraktsiooni ühe keskse Brexiti-idee alla koondada. Mõlema partei juhid süüdistavad teineteist oskamatuses lahendust leida.

May konservatiivide parteis esinevad väga jõuliselt äärmusliku Brexiti pooldajad, kes on nõus ka ilma leppeta liidust lahkuma. Neid on küll arvuliselt vähe, ent peaministril puudub üldse tugev parlamendienamus ning seetõttu ei taha ta ka ilma leppeta lahkumist välistada.