Katy Perry ja Orlando Bloom kihlusid! 

Kummalgi on seljataga üks abielu: Katyl koomik Russell Brandiga, Orlandol supermodell Miranda Kerriga. Neil kahel on ka ühine poeg.

Esmakordselt tabati Perry ja Bloom üheskoos jaanuaris 2016 Kuldgloobuste gala järelpeo tantsupõrandal. Seitse kuud hiljem jõudsid üle kogu maailma paparatsofotod Katy ja Orlando ühisest puhkusest Itaalia rannas, kus Bloom nautis päikest ja Katyt porgandpaljana. Järgmise aasta märtsis teatasid mõlema staari pressiesindajad, et noored on paraku lahku läinud. Kuid tõeline armastus ei rauge: juba augustis nähtu Katyt ja Orlandot jälle koos - ning kokku on nad jäänudki.