KUULA | Getter Jaanil ilmus uus eestikeelne lugu 

Getter pani laulu sisse oma kõige siiramad emotsioonid: “Armastus on üks ilusamaid tundeid maailmas! See on tõeline kingitus, kui tunned, et oled hoitud! Lugu “Võta mul käest” räägib sellest, kuidas sa ei kujuta oma elu ette ilma selle inimeseta, kes täidab kõik sinu päevad siira armastusega! Ma loodan südamest, et meie kõigi elus on keegi, kes on alati meie kõrval ja suudab ükskõik mis olukorras alati naeratuse näole tuua ja teha päeva igas mõttes paremaks!”