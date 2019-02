Seisukoht | Kuidas me kasvatame oma lapsi? 

Kõige ehedam näide pidevalt kõigile hambusse jääjast on Mallukas. Ühelt poolt võib ju öelda, et avalikult blogides on ta ju ise selle tee valinud, aga teisalt tekib küsimus, et kelle asi on, mis värvi ta oma lapse juukseid värvida laseb?

Lapsekasvatamises on sadu erinevaid tõekspidamisi ja arvamusi. Mis ühele tundub õige, see teisele totaalselt vale. Näiteks ütlevad ühed, et alla 3aastasele lapsele teleka näitamine on totaalne ajusurm. Jah, nii väike laps ei pea tundide kaupa telekat vaatama, olen nõus! Ja samuti ei peaks nii väike laps sööma rämpstoitu. Aga telekast totaalselt isoleerimine ei ole ka normaalne. Äärmused pole kunagi head.

Kuidas me siis aga kasvatame oma lapsi? Ei ole õiget ja valet vastust. Mina ei tee kõike kindlasti täpselt samamoodi nagu tegi minu ema, küll aga küsin temalt nõu, kui ma ise enam ei oska ja tunnen, et olen eksinud või teadmatuses. See on okei! Küsida abi ja nõu, kui tunned, et seda on vaja. Küll aga ei ole kellelgi õigust hakata näpuga näitama või arvustama kellegi teise kasvatusmeetodeid, sest inimeste tõekspidamised on niivõrd erinevad, et kõik ei pea ega saagi olla samal arvamusel.