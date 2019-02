Balti jaama tuleb ainult Jaak Joala monument, Urmas Ott tema kõrvale ei istu 

Kaljulaid oli algselt rääkinud ideest panna kaks suurkuju ühele pingile istuma, sarnaselt Eduard Vilde ja Oacar Wilde'i pingile Tartus.

Samal teemal Eesti uudised Raimond Kaljulaid plaanib Balti jaama väljakule Jaak Joala ja Urmas Oti kuju "Kahtlemata on tegemist Eesti kontekstis erakordsete inimestega, superstaaridega ja ühe ajastu sümbolitega, kes on ületanud Eesti piire ja kellel on lugematuid austajaid üle kogu Eesti ja teistes riikides ja kes väärivad mälestuse jäädvustamist," seletas Kaljulaid toona.

Kuigi uue plaani järgi tuleb Balti jaama ainult Jaak Joala kuju, siis on pingi idee Kaljulaidi sõnul endiselt hea mõte. Võrdluseks tõi ta Malagas Picasso auks püstitatud skulptuuri. Samas on linnaosavanema sõnul vara täpsest kavandist rääkida, sest kõigepealt on tarvis väljak projekteerida.