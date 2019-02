Macky Gee, Metrik ja Grafix tähistavad Kultuurikatlas peosarja Grind sünnipäeva 

Grind sai alguse kolme sõbra ühisest huvist elektroonilise muusika vastu. Joosep Järvesaar, Mihkel Sillaots ja Kaarel Sein lõid pea 10 aastat tagasi Facebooki grupi, kuhu enda muusikaleide, peamiselt trummi ja bassi ning dubstep'i heliridasid postitasid. Peatselt selgus, et sarnane muusika meeldis väga paljudele. Grupp kasvas suuremaks kui alguses osati oodata, järgijatest tekkis esimene fännibaas ning edasine on tänaseks ajalugu.

Grind on kaheksa tegutsemisaasta jooksul võõrustanud enam kui 250 elektroonilise muusika artisti Eestist ja välismaalt. „Suur osa käinud artistidest on saanud meie lähedasteks sõpradeks ning Grindi bränd on jõudnud läbi positiivsete kogemuste maailma areenile kui üks ägedamaid bassimuusika pidusid Euroopas,“ lisab korraldaja.

Ka Grindi sünnipäeval üles astuvad Suurbritannia trummi ja bassi esiartistid Metrik, Grafix ja Macky Gee on varasemalt mitmel Grindi peol esinenud. „Sünnipäevapeo väärilisi artiste on palju, ent sel korral otsustasime ühele plakatile paigutada meie arust hetke kõige põnevamad produtsendid ja DJ-d. Macky Gee on viimase kahe aasta jooksul teinud trummi ja bassi maailmas puhta töö. Grafixi jaoks on tegu ühe esimese sooloesinemisega pärast superduo Fred V & Grafix lahkuminekut ning Metrik on justkui kirsiks (sünnipäeva)tordil,“ kommenteerib Sein artistide valikut.