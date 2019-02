110 KILOGRAMMI: arstid kuulutasid Donald Trumpi rasvunuks  

Kui aasta tagasi kaalus Donald Trump 190 sentimeetrise pikkuse juures 108 kilogrammi, siis nüüd on tema kehakaal 110 kilogrammi. See teeb kehamassiindeksiks 30,4, mis tähendab, et Donald Trump kuulub nüüdsest ametlikult rasvunute hulka. Pisut on kiirenenud ka presidendi südametegevus. Kui mullu tegi tema süda puhkeasendis 68 lööki, siis tänavu 70 lööki.