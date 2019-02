KARM OTSUS? Türgi presidenti solvanud vanur peab karistuseks lugema Erdogani biograafiat 

Istanbuli prokurör korraldas Sahini vastu juurdluse, kui tuli välja, et vana mees oli president Erdogani kohvipoes solvanud. Sahin eitas tegu, kuid ta mõisteti siiski laimamises süüdi. Mees vabastati peale küsitlemist, ent talle määrati tingimisi karistus.

Eakas mees oli üllatunud, kui sai hiljem teada, et tema karistuseks on läbi lugeda 24 raamatut ning nende sisudest kokkuvõte teha. Kohustuslike raamatute nimekirja on koostanud Istanbuli kriminaalkohus.