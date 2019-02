Tõnu Kaljuste avalikustab omanimelise stipendiumi laureaadi Austraalia turneel 

Mastaapne turnee, mis algas 26. jaanuaril koos Austraalia Kammerorkestri ja dirigent Richard Tognettiga, jõuab lõpusirgele kahe a cappella kontserdiga Tõnu Kaljuste juhatusel Perthi Festivalil, edastas pressiteate EFK kommunikatsioonijuht-toimetaja Anneli Ivaste. Esimesel kontserdil, 15. veebruaril esitatakse Winthrop Hallis Arvo Pärdi a cappella teost „Kanon Pokajanen“. 16. veebruari kontserdi „Virmalised“ esimeses pooles kõlavad Einojuhani Rautavaara „Lorca süit“ ja „Canticum Mariae Virginis“, Raymond Murray Schaferi „Epitaph for Moonlight“, Arvo Pärdi „Magnificat“ ning Benjamin Britteni „Hymn to St. Peter“. Kava teine pool on pühendatud Veljo Tormise loomingule, millest tulevad ettekandele „Tornikell minu külas“, „Sinikan laulu“, „Laevas Lauldakse“, „Virmalised“ ja „Raua needmine“.