Raamat Salingeri seni ilmumata looming antakse välja Ohtuleht.ee , täna, 10:36

J. D. Salinger AP/Scanpix

J. D. Salingeri poeg kinnitab esmakordselt, et raamatu „Kuristik rukkis“ autorist jäi maha märkimisväärne kogus kirjutisi. Matt Salinger lubab, et need jõuavad peaaegu täies ulatuses trükki.