Eestlanna peksus kahtlustataval advokaadil on video R. Kelly seksist 14aastasega 

Võrust pärit näitlejatar Miniutti (24) tegi novembris Los Angelese politseisse avalduse, et tema elukaaslane Avenatti oli rahateemalise tüli käigus tema vastu füüsiliselt vägivaldseks muutunud. Avenatti on tuntud kurikuulsa pornotähe Stormy Danielsi advokaadina. Stormyl oli enda sõnul 2006. aastal seksisuhe Donald Trumpiga ning tolle käsilased olid talle maksnud 130 000 dollarit vaikimisraha.

Pärast novembrikuist intsidenti rahuldas kohus Mareli taotluse määrata mehele lähenemiskeeld. Juhtumi käsitlemine on Daily Beasti teatel veninud, kuna eestlanna advokaat Michael Bachner tegutseb New Yorgis ning pole veel saanud korda pabereid, et oma klienti Californias esindada. Jaanuari lõpus pikendas kohus lähenemiskeeldu. Uus istung on määratud 13. märtsile.

Seni aga on Avenatti lagedale tulnud plahvatusliku kompraga superstaar R. Kelly vastu, keda on korduvalt süüdistatud seksis alaealistega ning naiste seksuaalses kuritarvitamises. Daily Maili teatel kinnitas Avenatti neljapäeval, et tal on uus videotõend R. Kelly seksimisest 14aastase tüdrukuga. Stormy Danielsi advokaat on video Chicago prokuratuurile üle andnud.