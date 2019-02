Eesti uudised Andekuse uurija: andekaks peetakse peamiselt lapsi, täiskasvanud on „lihtsalt targad ja palju õppinud“ Kais Allkivi , täna, 00:01 Jaga:

ANDEID SAAB ARENDADA: „Andega tegelemine on keeruline, see võtab ressurssi inimeselt endalt ja teda ümbritsevatelt. Aga kui ta on selle tee valinud, siis on see talle lahti. Mitte kellelegi ei ole see suletud,“ julgustab andekusest doktoritöö kirjutanud Halliki Põlda igaüht oma potentsiaali märkama ja arendama. Martin Ahven

„Ei, suured küll andekad ei ole. Nad on lihtsalt targad ja palju õppinud!“ See uurimusliku intervjuu käigus seitsmeaastase poisi suust kõlanud lause võtab hästi kokku Tallinna ülikooli täiskasvanuhariduse õppejõu Halliki Põlda andekusteemalise doktoritöö ühe põhitulemuse: andekus on praegusel ajal enim seotud lapseeaga, täiskasvanuandekus ei ole ühiskonnas olulisel kohal.