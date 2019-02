Juku-Kalle Raid plagiaadisüüdistustest: kuidas on võimalik, et ülikooli võetakse vastu iga töllmokk? 

Raid küsib, kuidas on võimalik, et ülikooli võetakse vastu iga töllmokk ja kuidas on võimalik, et ta selle ülikooli ka nii lõpetab, et ükski juhendaja midagi tähele ei pane.

Mees tõi välja, et sellise süsteemiga muutub õppejõudude koormus liiga suureks ja samal ajal on kõrgkoolis iga õppejõu kohta ametnikud, kes tema sõnul täiesti täiesti asjatute europrotseduuride järgimist kontrollivad.

„Palun väga, ongi käes. Inimesed Raineritemaalt toimetavad aga hiljem kuidas tahavad, otsustavatel kohtadel sealjuures,“ lisas Raid.

„Marju Lauristin – kellel pole põhjust rõõmust jalalt jalale hüpata, kuna Tartu ülikool on samasugune koht – ütles, et Vakra peaks saama eksmati, aga tegelikult oleks paslik ta ka keskkonnakomisjoni juhi kohalt (Saate aru, see vend juhib Riigikogus keskkonnakomisjoni) ning üldse Riigikogust eemaldada. No mida paganat, eksole? Sa ei tea iial, mida sihuke on veel kopipeistinud!“