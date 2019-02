TRUMP EI JÄTA JONNI: piirimüüri saamiseks kuulutas ta välja riikliku eriolukorra

Reedest lõpeb vahepeal lühikeseks ajaks kokku lepitud USA valitsuse töö rahastamine. Poliitikud mõlemast parteist panid kokku valitsuse uue eelarve. President pole sellega aga rahul, kuna seal pole piisavalt rahastust tema nõutud (ja tema lubatud) USA-Mehhiko piirimüürile. Uues eelarves, on müürijuppide ehitamiseks eraldatud 1,375 miljardit dollarit, kõvasti vähem, kui Trumpi soovitud 5,7 miljardit. Uut osalist tööseisakut Trump aga kindlasti ei soovi, kasvõi juba ainuüksi sellepärast, kui negatiivselt see tema populaarsust mõjutas.

„See saab olema suur müür. Tugev müür,“ uhkustas Trump. „Sellisest müürist inimesed kergesti läbi ei saa. Peab ikka äärmiselt heas vormis olema, et sellisest üle saada. Ma arvan, et Mount Everestist on palju lihtsam üle ronida.“

Samas ütles Trump jaanuaris, et ühest riigi servast teiseni müür katkematult ikkagi ei seisaks ja lisas, et tegelikult pole ta seda kunagi arvanud ega planeerinudki. (Arvestades maastikku ja eramaid teatud piiriäärsetel aladel poleks see ka võimalik. Lisaks katab füüsiline barjäär juba praegu umbes kolmandikku USA-Mehhiko piirijoonest.) Trumpi sõnul tuleb „müür“ ikkagi püsti ainult siin-seal, teatud probleemsetes kohtades. Ehkki piirimüür on tema valimislubadus, on tema mööndused mõnedes toetajates ka pisut pettumust valmistanud. Lisaks lubas ta valimiskampaania ajal, et müüri eest maksab hoopis Mehhiko valitsus.