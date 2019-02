LUGEJA KURDAB: lumehelbekeste põlvkond ei leia autost suunatulekangi üles 

"Sõidad linnas või maanteel - ei ole päeva, mil ei peaks autos vanduma, sest üks lumehelbeke on potsatanud autoistmele, aga suunatulest pole midagi kuulnud," kirjutab Õhtulehele Karl, kes igapäevaselt autojuhina leiba teenib.

Aastakümneid tagasi õpetati suunatule kasutamine autokoolis nii korrektselt ära, et nüüd sõites on see automaatselt õigel hetkel käes ja kasutuses. Aga mis nüüd toimub - telefoni ja raadionupu leiavad üles, aga suunatulest pole nagu kuulnudki," pahandab Karl.

"Reaalsuses on meil masendav olukord, kus isegi tutikatel autodel on suunatulekang justkui ära murtud. Inimesed, mis teil viga on?! " ei mõista mees, kuidas autojuhid ei taipa, kui ohtlikuks võib muutuda olukord situatasioonis, kus suunatulega teistele liiklejatele oma manöövrist märku ei anta.

"Mõnikord tahaks järele kimada ja selle kangi päriselt ära murda," tunnistab Karl.