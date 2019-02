Toll avastab postist sadu narkosaadetisi 

Internetist narkootikumide tellimine ei ole viimaste aastatega vähenenud, vaid pigem näitab tõusutrendi, kuna endiselt hinnatakse vahelejäämise riski ekslikult madalaks. Selline mulje tekib sellepärast, et anonüümsuse säilitamiseks kasutatakse nn süvaveebides paiknevaid müügivõrgustikke, makstakse bitcoin'ides ning ostja ja müüja suhtlevad omavahel krüpteeritult, selgitas MTA pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri. Süvaveebis on küll võimalus jääda anonüümseks, kuid narkootilisi aineid tarbida internetis ei saa. Seetõttu on vahelejäämise tõenäosus postisaadetiste käitlemisel tegelikult suur, lisas ta. Lisaks postiga töötavatele tolliametnikele on MTAs kasutusel ka narkokoerad ning muud tehnilised vahendid narkoainete tuvastamiseks ja hiljem tellijate väljaselgitamiseks.