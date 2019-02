TOHOH: Venemaa mehed on rohkem armunud kui Vene naised 

Kokku on armunuid Venemaal 59 protsenti ehk üle poole. Ent meeste ja naiste vahel on üsna suured käärid. Meestest tervelt kaks kolmandikku (66 protsenti) kinnitavad, et tunnevad suurt armastust. Kuid samas on vaid suts üle poolte naistest (54 protsenti) armunud. Rohkem armunuid on ka pigem noorte kui eakamate venelaste seas.