SDE nimekirjas riigikokku kandideeriva võidusõitja Anastassia Kovalenko magistritööl lasub plagiaadikahtlus 

Kõige olulisem rikkumine puudutab Oxfordi ülikooli teadlase Roberto Durrieu raamatust viitamata kopeeritud materjali. Kovalenko on tõlkinud Durrieu 2013. aasta raamatust "Rethinking Money Laundering & Financing of Terrorism in International Law" oma magistritöösse järjest üle kümne lehekülje, tekst on lause-lauselt, lõik-lõigult ja alapeatükk-alapeatükilt sama.