Elu Ahistajaga kimpus olnud Aili Sture: tundsin ennast süüdi! Kroonika , täna, 20:36

Aili Sture Daisy Lappard/ Naisteleht

„Mäletan, enda rahustamiseks mõtlesin tihti, et see pole kriitika, kui keegi teeb sulle tapmis- või vägistamisähvarduse, mainides kirjades, et ta teab, kus sa töötad ja mis ajal,” meenutab raadiohääl Aili Sture aega, mil elas hirmus, sest oli ahistaja küüsis.