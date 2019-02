YLE: Eestis ähvardas mees trammis mustanahalist lauljannat kuuliga 

Lauljatar Renae Rain on pärit Londonist, kuid elab viimased viis aastat Eestis. Taustalauljana leiba teeniv naine on Eesti väikeses meelelahutustööstuses kanda kinnitanud, näiteks laulab ta ka laupäeval koos Uku Suvistega Eesti Laulu finaalis.

Renae räägib, et ühel päeval sõitis ta Tallinnas trammis, kui tema vastu istus võõras mees, kes pistis käe taskusse ja tõmbas sealt midagi välja. See oli kuul. Mees osutas sõrmega kuulile ja seejärel Renaele, andes mõista, et kuul on naisele mõeldud.