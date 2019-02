Kuidas raudteeõnnetus terve küla tühjendas 

Alar Truu

„Kella nelja ajal öösel koputasid päästjad uksele ja ütlesid, et nüüd tuleb minna. Bussid on juba ees. Me läksime oma autoga. Hommikul lubati tagasi lehmi lüpsma,“ ütles üks noist sajakonnast inimesest, kes evakueeriti 15. veebruari varastel hommikutundidel 1996. aastal Vägevalt Jõgevale. Kaitseliitlased valvasid tühjaks jäänud maju, kuni samal õhul bussid inimesed külla tagasi tõid.