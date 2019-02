Maailm „Ärge oma isast rohkem avalikult rääkige.“ Kuidas üks raamatupoodnik Hiina vanglasse sattus Toimetas Greete Kõrvits , täna, 18:05 Jaga:

ISA JA TÜTAR: viimane foto Minhai Guist ja Angela Guist koos @angelagui_/Twitter

Angela Gui õpib Cambridge'i ülikoolis. Tema isa Minhai on Hongkongis raamatumüüja. Nad on hiinlased, kuid omavad Rootsi kodakonsust. Nende rahvusvaheline perekond ei olekski nii märkimisväärne, kui poleks tõsiasja, et Angela ei tea, kus tema isa on. Ainult seda, et Minhai istub kusagil Hiinas vangis. Angela lootis Rootsi suursaadiku abile, kuid too korraldas täielikku omaloomingut, mille tagajärjel Rootsi Kuningriik saadiku üldse tagasi kutsus.