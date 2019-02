Lugejakiri Lugejakiri | Valima peab igal juhul – ka alatute kampaaniavõtete kiuste Lembit Mägi, pensionär , täna, 18:24 Jaga:

Tiina Kõrtsini

Tulemas on riigikogu valimised ja kandidaate on rohkem kui kümne riigikogu tarvis. Konkurents on karm ja valijail on küllaga mõtlemist, kellele oma hääl anda. Kahjuks on paljud saadikud oma tühjade lubadustega viinud nii mõnegi valija nii kaugele, et ta mõtleb, kas tasubki valima minna. Arvan, et ikka tuleb minna – kas või lootuses, et elujärg ka tegelikult paranema hakkab. Kui valima mitte minna, siis pole pärast ka kedagi teist peale iseenda süüdistada.