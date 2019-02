Juhtkiri | Kapseldunud kaitsevägi peab vaatama peeglisse 

Tegevväelase äsjase hukkumise puhul vajab jagatud info olenemata surma põhjustest läbipaistvust, et saada aru, mis selleni viis ja kuidas polnud võimalik õnnetust vältida. Küsimus on eriti oluline, sest Eestis kehtib ajateenistus ning inimesed usaldavad oma poegi ja tütreid, vendi ja õdesid kaitseväelaste juhtimise alla. Tegu on suure vastutuse ja usalduse küsimusega, mille ees ei tohi kaitsevägi pead jaanalinnuna liiva alla peita.