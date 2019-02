Väidetav Vanga sugulane Žannabel tuli Eestisse kergeusklike taskuid tühjendama? 

„Tere päevast! Olen Zhannabel. Mul on vaja teiega rääkida ühest olulisest teemast. See puudutab teid. Kirjutage mulle või helistage, kui saate.“ Kuidas reageerid, kui su telefonile tuleb sõnum sinu teada vägevalt nõialt? Kui sa pole just paduratsionalist, hakkad tõenäoliselt mõtlema, et äkki tal tõesti on midagi tähtsat öelda. Nii autoriteetsele tegelasele tagasi helistada ei söanda, saadad sõnumi: „Mis teema see on?“ Tuleb vastus, et su lähedased on ohus või et sinuga võib õnnetus juhtuda.