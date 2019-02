Seisukoht | Poliitikule kõrgharidus! 

Kuigi Rainer Vakra kuulub riigikogu keskkonnakomisjoni, siis võiks ta mõista, et ülikooli diplomitöö puhul ei kehti ütlus „Taaskasutus on keskkonnasõbralik“. Tartu ülikooli vilistlasena jagan enda endise õppejõu Marju Lauristini seisukohta: kui üliõpilase lõputöö on plagiaat, siis eksmatrikuleeritakse ta kohe, ja nii peaks käituma ka poliitikas – Vakrale peaks tehtama eksmatt riigikogust.

Olgu nende harimatute poliitikutega nagu on – minu kindel soovitus noortele on, et kõrgharidus on rangelt soovituslik. Nagu ka loengutes kohal käimine.