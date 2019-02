Mart Soidro | Valimistulemusi oodates 

Kurb, kui inimesed arvavad, et valimistel ei olene nendest midagi, et nende hääl läheb kaotsi. Tuletan meelde, et vaid kehtetu hääl on kaotsiläinud hääl. Iga kehtiv arv mõjutab valimistulemust nii või teisiti.

Seetõttu kutsungi kõiki üles valimistel osalema. Meie lähiajalugu on korduvalt tõestanud, et iga hääl loeb ja mõnikord on kaalul rohkem kui elu (loe: mõne inimese saatus).

Parempoolsete hääled saabusid pudelipostiga

Kõige markantsem lugu juhtus 1995. aasta riigikogu valimistel Parempoolsetega, kes olid tekkinud suure Isamaasõja tagajärjel. Kuigi viimane valimiseelne EMORi küsitlus andis neile kuueprotsendilise toetuse ja esialgsed valimistulemused kinnitasid valimiskünnise ületamist, seisti veel mitu päeva kuristiku serval.

Valimised toimusid 5. märtsil, ja 8. märtsi Postimehe esileheküljel informeeris noorreporter Toomas Mattson avalikkust, et Parempoolsed jäävad tõenäoliselt riigikogust välja. „Samas on täpsustamisel USA, Kanada ja Argentina valimistulemused, kuid kinnitamata andmetel ei mõjuta see Parempoolsete sissesaamist või väljajäämist kuigivõrd.“

Õnneks siiski mõjutas. Tagantjärele on mul seda iseäranis muhe meenutada, kuna kuulusin ka ise Parempoolsete valimismeeskonda.

Mis seal salata, pärast valimisi oli sant tunne. Lehtedes kirjutati, et ainsana pääseb sellest nimekirjast riigikokku isikumandaadi (8835 häält) võtnud Kaido Kama, aga kitsam seltskond teadis, et tollane siseminister riigikokku ei kavatse minna – Kamal oli juba siis saanud poliitikast siiber.