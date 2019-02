FÄNNID ÄREVIL: „Breaking Badi” film on tulekul. Vaata, mida me juba teame 

Hollywood Reporteri teatel keskendub film Aaron Pauli kehastatavale Jesse Pinkmanile. Nii Hollywood Reporter kui ka veel mitu uudisteväljaannet kinnitab, et uus film jõuab eetrisse Netflixis ning seejärel AMC-s.

Sarja peaosalist Walter White'i kehastanud Bryan Cranston tunnistas novembris, et tal pole aimu, kas uues filmis Walter üldse figureerib. Tema tegelaskuju, vähktõve tõttu kooliõpetaja ameti narkotootja oma vastu vahetanud White paistis sarja lõpus hinge heitvat - kuid miski pole kindel.

„Tahaksin raudselt filmis mängida, kui Vince Gilligan mind kutsuks,” kinnitas 62aastane näitleja. „Ta on geenius!” kinnitas Cranston, keda praegu võib näha prantslaste kassatüki „1 + 1” Hollywoodi versioonis „Ootamatu sõprus”.

„Lugu oli vinge ja paljud inimesed tundsid, et tahaksid mõne lahtijäänud süžeeliini kinnisõlmimist näha,” lisas Cranston toona oma menusarja jätkust rääkides.

Novembris rääkis väljaanne ET narkoärikas Tortuga osatäitja Danny Trejoga. Too kinnitas, et oleks samuti valmis uues filmis mängima.