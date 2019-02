VIDEO | Tomi Rahula: noortele artistidele tuleb anda võimalus end tõestada 

Tomi kinnitab, et on finalistidega väga rahul. „Nad on oma koha välja teeninud ja rahvas on valiku teinud. Selles mõttes on kõik positiivne.”

„Minnes tagasi poolfinaalidesse, oli see igati õige otsus, et poolfinaalid peavad olema live-kontserdid. See annab inimestele ja artistidele kohe märguande, kes on suuremaks lavaks või ka Eurovisioniks valmis. Võib-olla nooremad artistid ei ole veel nii valmis, aga see on täitsa normaalne, nende aeg on järelikult ees. Kuid neile tuleb anda see võimalus ja ennast poolfinaalis tõestada – või mitte,” sõnab Rahula ERR Menule.