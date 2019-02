Vaimse tervise probleemidega maadlev Bieber lükkas pulmad edasi 

Hiljuti ilmnes, et Bieber kannatab depressiooni all. Ta oli rääkinud ka ajakirja Vogue intervjuus, et juba ainuüksi muusikale mõtlemine ajab tal meele mustaks. Usutluses tunnistasid Justin ja Hailey, et abielus pole kerge olla ning nad käivad nõustaja juures. Bieber paljastas, et oli varem kannatanud seksisõltuvuse all ning kuritarvitanud ärevusevastast ravimit Xanax.