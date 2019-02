Kim Kardashian kinnitab, et tema nina on ehtne  

38aastane superstaar rääkis oma ninast nädalavahetusel meigikunstnik Mario Dedivanovici pintsli all, vahendab Daily Mail. „Ma pole eales lasknud oma nina lõigata,” kinnitas Kim. „Kõik arvasid, et lasin, aga mina ütlesin: „Oodake ära, kuni mul lapsed sünnivad. Siis tulevad su tõelised näojooned välja.”” Kimi väitel paistab tema nina võrreldes noorpõlvega erinev tänu oskuslikule meigile.

Hiljem täpsustas Kim veidi hämaraks jäänud kommentaari Twitteris: „Ma ütlesin, et kui mul lapsed sünnivad, siis näete: neil on samasugune nina nagu mul.”

Paistab, et Kim ei räägi tõtt. Daily Mail avaldab fototõendid, et Kimi nina on aastatega kuju muutnud. 2006. aastal oli Kardashiani ninal märgatav kühm, kuid 2012. aastaks oli see kadunud.