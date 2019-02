ÕHTULEHE VALIMISKOMPASS | Kas julged proovida? Leia oma lemmik Eesti lõbusaima küsimustikuga! 

Üldjuhul tuleb poliitikas teha aga kompromisse. Seetõttu tuleb meie valimiskompassis valida, mis on sinu jaoks olulisem, sest alati peab mingi küsimus olema prioriteediks. Samuti on mõned vimkaga küsimused, mille vastused võivad lõpptulemuses osutuda määravaks.

Mis on aga kõige olulisem: me ei ütle, et keegi peaks lõpptulemuse järgi hääletama ja me ei lahterda inimesi konservatiivideks või vasakpoolseteks, küll aga soovitame kindlasti hääletama minna. Ütlus, et „iga hääl loeb“ on reaalsus. Valiku saab igaüks teha juba oma südametunnistuse järgi.