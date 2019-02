Prints Philipile ei esitata seoses autoavariiga süüdistust 

Elizabeth II abikaasa ütles pärast kuningliku Sandringhami häärberi lähistel asuval ristmikul toimunud kokkupõrget, et teda oli pimestanud talvine madal päike. Eelmisel nädalal loovutas eakas prints oma juhiloa võimudele. Toona levis Briti meedias oletus, et selle sammuga pääses Philip kohtuteest.

Täna teataski Ida-Inglismaa peaprokurör Chris Long, et Edinburghi hertsogile ei esitata süüdistust. Tema sõnul on kuninglik prokuratuur kõik politsei antud materjalid hoolega üle vaadanud. „Võtsime antud juhtumis arvesse kõiki asjaolusid, sealhulgas süü raskust, juhi vanust ja juhiloast loobumist. Oleme otsustanud, et süüdistuse esitamine ei ole avalikkuse huvides,“ vahendab The Sun.