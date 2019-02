Keenias jäi kaamera ette haruldane loom – must panter 

Fotograaf Will Burrard-Lucas väitis, et kuulis teateid, et Keenia Laikipa looduspargis liigub ringi must panter. See tekitas mehes kohe huvi, sest loom, keda nimetatakse maailma eri paigus ka mustaks jaaguariks või mustaks leopardiks, on looduses äärmiselt haruldane.

Fotograaf seadis kaamerad üles kohtadesse, kus võis leida suure kaslase jälgi. Burrard-Lucas ega tema teejuht polnud veendunud, et jäljed kuuluvad just mustale pantrile. Siiski oleks britt olnud õnnelik ka tavalise täpilise leopardi fotode üle. Neljandal ööl saatis fotograafi viimaks edu – kaamera ette jäi isane must panter, kelle vanuseks võis olla umbes kaks aastat.

Burrad-Lucase sõnul näeb öösel välguga tehtud fotodel tavaliselt loomi ideaalselt, kuid must panter sulandus öise taustaga kokku. Selgelt eristusid vaid looma silmad. Will Burrad-Lucas / Caters News/Scanpix