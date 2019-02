Lasnamäe Maximas süttis prügipress. Inimesed evakueeriti 

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul said päästjad väljakutse Linnamäe teele kella 12.40.

"Esialgu arvati, et põlema on läinud prügikast, kuid sündmuskohal selgus, et tuld oli võtnud poe prügipress. Ohutuse huvides otsustasid päästjad koostöös Maxima töötajatega evakueerida poes olnud inimesed," kommenteeris pressiesindaja, kelle kinnitusel vahejuhtumis keegi vigastada ei saanud.