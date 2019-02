Tuludeklaratsiooni saab juba esitada: mis on sellel aastal teisiti?

Alates sellest aastast on muutunud ka tuludeklareerimise keskkond, mis on saanud uue kujunduse ning maksuamet on vähendanud esitatavat andmehulka. Loodud on n-ö ''ühe kliki deklaratsioon'', kus ei ole vaja pikki tabeleid läbi vaadata, vaid süsteem esitab deklareerijale kõige olulisemad numbrid ja esitamiseks pole vaja teha muud kui kinnitada.