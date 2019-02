MISSIOON SAI LÄBI: marsikulgur Opportunity vaikis igaveseks 

Opportunity laskus Marsile 25. jaanuaril 2004 ning pidi algse plaani järgi seal töötama vaid kolm kuud, kuid teadlaste üllatuseks tegutses 185 kilogrammi kaaluv kulgur üle 14 aasta ning sõitis ühe kraatri juurest teise juurde. Missiooni jooksul läbis Opportunity Marsil umbes 45 kilomeetrit ning leidis tõendid, et kauges minevikus voolas Marsi pinnal vesi.

Viimane sideseanss Opportunityga oli mullu 10. juunil. Mõni päev hiljem sattus kulgur tugeva liivatormi kätte ja vaikis. NASA töötaja John Callas ütles siis: „Meie tiimil on kulguriga tihe emotsionaalne side. See on võrreldav armastatud inimese langemisega koomasse. Kui sinu 97aastane vanaema lamab haiglas koomas, siis oled sa mures. Ka meie oleme mures.“