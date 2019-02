Uurimus: poplaulud lähevad järjest lühemaks! 

Kui 2013. aastal oli Billboardi edetabeli Hot 100 keskmise laulu pikkus 3 minutit 50 sekundit, siis 2018. aastaks oli see langenud 3 minutile ja 30 sekundile. Mullustest hittidest oli 6% vaid 2 minuti 30 sekundi pikkused või veelgi lühemad. Viis aastat varem oli selliseid edetabelilaule olnud üksainus protsent.

Lühike = lööv?

Iseäranis silmatorkav on see suundumus räppmuusikas, kuid lühemaks on jäänud ka näiteks kantrilaulud. Qz.comi teatel algas see suundumus siiski juba enne Spotify populariseerumist. Ehk on lühikesed laulud lihtsalt digitaalajastu kultuurile omased - inimeste tähelepanu on põgusamaks muutunud. Igavuse vastu aitab omakorda mitmekesisus: kui järgmist pala ei tule kaua oodata, on tõenäoline, et inimene kuulab kogu plaadi läbi. Lisaks on konkurents karm ja tarbija tähelepanu köitmiseks tasub lagedale tulla kompaktse ja nakkava lauluga.