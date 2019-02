HELENI BEEBIBLOGI | Kui lapse eesmärk ei ole olla seksikas tibi, kes mehi murdma asub, siis ei lühenda värvilised juuksed mitte kuidagi tema lapsepõlve 

Alustame sellest, et minu meelest kõik, kes arvavad, et lapse juuste värvimine on tema lapsepõlve lühendamine, eksivad. On teada, et Malluka laps soovis endale ponijuukseid. Olen poes näinud igasuguseid lilla lakaga ponisid, millega lapsed mängida armastavad. Nii et kui laps tahab olla lustliku poni moodi, siis see ei ole mitte kuidagi lapsepõlve rõõmude vähendamine. Tegelikult isegi vastupidi – lapse töö ongi mäng ning kui lillad juuksed mängulusti suurendavad, siis on ta õnnelik laps edasi. Ma ei arva, et ainult täiskasvanud tibid võivad juuksed lillaks värvida, et veelgi seksikam paista.