Riigikogu kaitsekomisjon eelistab tankitõrjehankes üht pakkujat teisele? 

Arupärimises paluti selgitust sellele, et kas riik eelistab hankes üht pakkujat teisele, et lõpuks hankida hoopis sama tootja alles arendamisel olev süsteem, seejuures välistades muude pakkujate reaalse konkureerimise võimaluse.

MBDA-d esindava advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaadi Priit Lätti sõnul jääb nii kaitseminister Jüri Luige kui ka riigikaitsekomisjoni liikme Ants Laaneotsa sõnavõttudest mulje, et tankitõrjerelvade hankega välistati ebaausalt konkurentsist muud pakkujad, et kujuneks eelisseisund Iisraeli päritolu rakettide Saksamaa edasimüüjale Eurospike.

„Kaitseminister Jüri Luik ütles, et tema näeb vaidlusalusele hankele laekunud pakkumist kaheastmelisena ning ühtlasi võidakse hankes soetada ka sama tootja uuema põlvkonna süsteeme. Need süsteemid aga ei vasta tingimata riigihanke tehnilisele kirjeldusele, samuti tõustab see muudatus tõenäoliselt riigihanke pakkumise hinda. Samas välistatakse just algse hinnale põhineva hankega kõik muud konkurendid,“ kommenteeris Lätt arupärimise tagamaid.